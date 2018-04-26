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3 bin TL’lik su!

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
3 bin TL’lik su!
22 Ekim 2017'de Galatasaray-Fenerbahçe arasında Türk Telekom'da oynanan derbide sarı-kırmızılı taraftarlar, sahaya yabancı cisim yağdırmıştı. Bu sırada kafasına su dolu pet bardak gelen yardımcı hakem , yerde kalmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan L.M.Y, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Hakkında 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçlamasıyla kamu davası açılan L.M.Y'nin cezası belli oldu. İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu şüpheli, 3 bin lira para ve 1,5 yıl seyirden men cezasına çarptırıldı.
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