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'ta derbisi hazırlıkları

'in 31. haftasında deplasmanda 'la karşılaşacak 'ta derbi hazırlıklarına bugün yapılan antrenmanla devam edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 21:14 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 21:18
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları

Futbol Takımı, 'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü 'a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve taktik çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadıkları, idmanın şut çalışmasıyla sonlandığı belirtildi.

Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Son dakika: Beşiktaş derbiye çıkmama kararı aldı
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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
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