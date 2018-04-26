Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, pas ve taktik çalışmalarının ardından yarı sahada çift kale maç oynadıkları, idmanın şut çalışmasıyla sonlandığı belirtildi.
Beşiktaş, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.