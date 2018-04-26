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Son dakika haberi: 'ta divan kurulunun istişare toplantısı yapıldı

Kulübü'nde fivan kurulu olağanüstü istişare toplantısı Vodafone Park'ta basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda bir numaralı gündem maddesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe - Beşitkaş derbisinin kaldığı yerden devam edilmesine ilişkin kararıydı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 18:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 18:29
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta divan kurulunun istişare toplantısı yapıldı

Kulübünde divan kurulunun olağanüstü istişare toplantısı yapıldı.

Vodafone Park'ta basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kaldığı yerden itibaren tekrar oynanmasına karar verilmesiyle ilgili yönetim kurulu ile divan üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığının çağrısı üzerine gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda üyelerin, derbi maçına çıkıp çıkmama konusunda görüşlerini aktardığı bildirildi. Divan üyelerinin bir bölümünün, karşılaşmaya çıkmama yönünde görüş belirttiği ancak yönetimin alacağı her türlü karara destek vereceklerini ilettikleri kaydedildi.

Toplantıya yaklaşık 800 üyenin katıldığı vurgulandı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta divan kurulunun istişare toplantısı yapıldı
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