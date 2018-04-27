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, 'dan ayrılacağını açıkladı

ekiplerinden forması giyen bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 15:35
Andres Iniesta, Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı

'da Iniesta devri sona erdi... 1996 yılında kapısından içeriye girdiği Barcelona'da 2000 yılında profesyonel olan ve bu süre zarfında 21 kupa kaldıran Iniesta, sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılacağını duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısıyla gözyaşları ide kararını açıklayan Iniesta, kariyerini Avrupa dışında sürdüreceğini ve Barcelona'ya rakip olmayacağını belirtti.

Iniesta'nın futbol dışı işlerini de içeren özel bir anlaşma ile kariyerini Çin'de sürdürmesi bekleniyor. Bir başka Barcelonalı futbolcu Mascherano da geçtiğimiz Ocak ayında Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer olmuştu.

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Andres Iniesta, Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı
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