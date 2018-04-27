Andres Iniesta, Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı

Barcelona'da Iniesta devri sona erdi... 1996 yılında kapısından içeriye girdiği Barcelona'da 2000 yılında profesyonel olan ve bu süre zarfında 21 kupa kaldıran Iniesta, sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılacağını duyurdu.

Düzenlediği basın toplantısıyla gözyaşları içinde kararını açıklayan Iniesta, kariyerini Avrupa dışında sürdüreceğini ve Barcelona'ya rakip olmayacağını belirtti.

Iniesta'nın futbol dışı işlerini de içeren özel bir anlaşma ile kariyerini Çin'de sürdürmesi bekleniyor. Bir başka Barcelonalı futbolcu Mascherano da geçtiğimiz Ocak ayında Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer olmuştu.