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'nin adaylık broşürü paylaşıldı

Adaylık Dosyası'nı UEFA'ya teslim eden Futbol Federasyonu, "UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü"nü de paylaştı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 20:20
Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık broşürü paylaşıldı

Futbol Federasyonu'nun Adaylık Dosyası'nı UEFA'ya teslim etmesinin ardından "UEFA EURO 2024 Adaylık Broşürü" kamuoyu ile paylaşıldı.

Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan tek UEFA üyesi olarak, UEFA Avrupa Şampiyonalarını daha fazla insana ulaştırmak için UEFA'ya yeni bir sınır sunulan broşürde, 9 kentteki 10 ultra modern stadyumda 24 takım için Türkiye'nin vizyonunu ve planları özetleniyor.
Broşürde ayrıca 120 ülkeye doğrudan uçuş bağlantılarına sahip Türkiye'nin 53 ülkede 1 milyardan fazla insana dört saatten daha kısa bir sürede ulaşma imkânı verdiği vurgulanıyor.

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Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık broşürü paylaşıldı
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