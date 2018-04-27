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'den ayrılık kararı

İspanyol teknik direktör , sezon sonunda PSG'den ayrılacağını duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 16:18
Unai Emery'den ayrılık kararı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktörü , sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Basın toplantısı düzenleyen İspanyol teknik adam, PSG'den sezon sonunda ayrılacağını belirterek, "Futbolculara ayrılık kararımı söyledim. Başkan Nasır el-Halifi'ye, spor direktörü Antero Henrique'ye, taraftarlara ve oyunculara iki sezon boyunca verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sevilla ile 3 kez üst üste UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamasının ardından 2016'da PSG'ye geçen Emery, takımı ile bu sezon ligde şampiyonluğa ulaşmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etmişti.

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Unai Emery'den ayrılık kararı
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