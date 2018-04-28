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attı, Everton kazandı

Milli futbolcu 'un ilk golü attığı maçta Everton, deplasmanda 'ı 2-0 mağlup etti

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 19:10 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 19:16
Cenk Tosun attı, Everton kazandı

'de oynanan maçta Everton, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen 'ı deplasmanda 2-0 yendi.

Everton, karşılaşmaya ilk onbirde başlayan milli futbolcu 'un 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Idrissa Gueye'nin 77. dakikadaki golüyle farkı artıran Everton, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Everton formasıyla 5. golünü kaydeden 26 yaşındaki Cenk Tosun, 72. dakikada yerini 'ye bıraktı.

Bu galibiyetin ardından Everton puanını 48'e çıkarırken, Huddersfield Town 35 puanda kaldı.

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Cenk Tosun attı, Everton kazandı
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