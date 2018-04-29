CANLI | Galatasaray - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Saat 19:00'da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS'un canlı yayınlayacağı 'şampiyonluk maçı'nı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.
GALATASARAY 11'İNDE 11 YABANCI!
Bu zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takımın 11'i belli oldu. Fatih Terim'in ilk 11 tercihindeki futbolcuların tamamı yabancı isimlerden oluşuyor.
İşte iki takımın 11'leri ve yedek kulübeleri...
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis
YEDEKLER: Eray, Boran Güngör, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Hakan Balta, Ozan Kabak
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
YEDEKLER: Tolga, Utku, Vida, Fatih, Necip, Oğuzhan, Lens, Gökhan Töre, Mustafa, Love
Galatasaray yedek kulübesinde U19 kalecisi, 2000 doğumlu Boran Güngör de bulunuyor. pic.twitter.com/esiVNQIoOD— Sabah Spor (@sabahspor1) April 29, 2018