Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | Galatasaray - Beşiktaş

CANLI | -

ve , 'in 31. haftasında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluğu belirleyecek maç öncesi son gelişmeleri canlı takip ediyoruz...

Giriş Tarihi: 29.4.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 18:01
CANLI | Galatasaray - Beşiktaş

'in 31. haftasında sahasında 'ı ağırlıyor. Saat 19:00'da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek. beIN SPORTS'un canlı yayınlayacağı 'şampiyonluk maçı'nı sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebileceksiniz.

GALATASARAY 11'İNDE 11 YABANCI!

Bu zorlu karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takımın 11'i belli oldu. Fatih Terim'in ilk 11 tercihindeki futbolcuların tamamı yabancı isimlerden oluşuyor.

İşte iki takımın 11'leri ve yedek kulübeleri...

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Fernando, Donk, Rodrigues, Belhanda, Feghouli, Gomis
YEDEKLER: Eray, Boran Güngör, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Hakan Balta, Ozan Kabak

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
YEDEKLER: Tolga, Utku, Vida, Fatih, Necip, Oğuzhan, Lens, Gökhan Töre, Mustafa, Love

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Galatasaray - Beşiktaş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN