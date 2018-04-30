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'ın futbolda kara günü

'ın profesyonel liglerdeki siyah-beyazlı iki köklü kulübü de aynı gün küme düşmenin acısını yaşadı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 12:48 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 12:49
Aydın'ın futbolda kara günü

Geçen sezon son haftada şok bir şekilde 2. Lig'e veda eden , üst üste ikinci kez küme düşerek 7 yıl sonra amatör kategoriye geriledi. Sezon başında transfer yasağını lig başladıktan sonra açabilen, tüm yılı sıkıntılı geçiren , TFF 3. Lig 3. Grup'taki 33. hafta mücadelesinde evinde Utaş Uşakspor'la 0-0 berabere kalarak kurtuluş umutlarını tüketti. İl merkezinin liglerdeki temsilcisi Aydınspor 1923, yeni sezonda 'de yer alacak.

NAZİLLİ BELEDİYESPOR DA 3. LİG'E DÜŞTÜ

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 haftaya kurtuluş umutlarını mucizelere bırakarak giren da deplasmanda lider Gümüşhanespor'a 3-1 mağlup olunca fişi çekti. Son hafta öncesi hiç umudu kalmayan Nazilli, 6 yıl sonra 3. Lig'e döndü. Çine Madranspor'un da daha önce küme düştüğü Aydın'ı yeni sezonda profesyonel liglerde yalnız Nazilli Belediyespor temsil edecek.

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Aydın'ın futbolda kara günü
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