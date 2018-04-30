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kimdir? Boran Güngör kaç yaşında?

, 29 Nisan 2018'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşısında Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alındı. Eray İşçan ile birlikte yedek kulübesinde yer alan Boran Güngör'ün ismi çoğu sporsever tarafından dün ilk kez duyuldu. Peki Boran Güngör kimdir?

Giriş Tarihi: 30.4.2018 14:23
Boran Güngör kimdir? Boran Güngör kaç yaşında?

29 Nisan 2018'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Galatasaray evinde son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş'ı ağırladı. Bu mücadelede dikkat çeken detaylardan biri de Ozan Kabak ile isimleriydi. Boran Güngör 99 numaraları formasıyla Galatasaray yedek kulübesinde yer aldı.

Boran Güngör kimdir?

Boran Güngör, Medipol Başakşehir kaleci antrenörü Haluk Güngör'ün oğlu. Beşiktaş karşılaşmasında oğul Boran Güngör, Fernando ve Rodrigues'in gollerine sevinirken şampiyonluk yarışındaki rakipleri Medipol Başakşehir'in kaleci antrenörü Haluk Güngör ise bu durumda üzülen taraf oldu.

1 Ocak 2000 yılında İstanbul Bakırköy'de dünyaya gelen Boran Güngör kaleci olarak görev yapmaktadır. Boran Güngör, Galatasaray U 19 ve U 21 takımlarında forma giymektedir. Beşiktaş karşısında Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alınan Boran Güngör, gelecek vadeden genç kaleciler arasında yer almaktadır.

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Boran Güngör kimdir? Boran Güngör kaç yaşında?
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