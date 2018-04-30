Bursaspor - Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bursaspor, sezonun kendisi için en kritik maçında bugün Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. Bursaspor, bu mücadeleyi kazanarak son 3 haftaya rahat girmenin hesaplarını yaparken, camia da bu maç için kenetlenmiş durumda.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasının kapanış mücadelesinde Bursaspor, oldukça kritik maçta sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Bursaspor - Konyaspor maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

Ankara bölgesi hakemlerinden Ali Palabıyık'ın yöneteceği maçta Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Ali Palabıyık'ın yönettiği 8 iç saha maçında Bursaspor 6 kez kazanıp sahadan birer beraberlik ve mağlubiyetle ayrılırken, konuk ekip ise 7 deplasman mücadelesinde sadece 2 kez kazandı, 5'inde ise kaybetti.

BURSASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

İki takım Süper Lig'de daha önce 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Bursaspor'un rakibine üstünlüğü dikkat çekerken, Yeşil beyazlı ekip 13 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Geride kalan maçlarda ise Bursaspor, 8'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Evinde de Konyaspor'a karşı belirgin bir üstünlük kuran Bursaspor, 14 lig maçının 10'unda galibiyete uzandı. Sadece evinde bir lig maçında rakibine mağlup olan Bursaspor, diğer 3 maçta da 1 puana razı olurken, bu mücadelelerin 8'inde ise kalesini gole kapatmayı başardı.

MORALLER YÜKSEK

Her iki ekibin moralleri ise oldukça yüksek seviyede. Bursaspor, 3 maçlık galibiyet hasretine Karabük'te son verirken kara bulutları da dağıttı. Sahasında oynadığı son 3 maçın da 2'sini kazanan Bursaspor, bu akşam da kazanmayı arzuluyor.

Konya ekibi ise Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçti. Konyaspor, son 5 lig maçında yenilgi yüzü görmezken 3 kez kazandı, diğer iki puan kaybını ise deplasman maçlarında yaşadı. Ayrıca Konyaspor, 5 maçtır da ligde gol yemiyor.

ÇOK KRİTİK MAÇ!

Bu zorlu randevunun önemi ise puan cetvelinde saklı. Zira Bursaspor, 36 puanda yer alırken rakibi Konyaspor ise 32 puanda. Teknik direktör Mustafa Er de bu maça dair yaptığı açıklamada 3 puan almaları halinde ligde kalma adına rahatlayacaklarını belirtirken, özellikle son 3 maçında zorlu rakiplere karşı oynayacak Bursaspor için bu maç kritik önem taşıyor. Konyaspor da son haftalarda topladığı puanlarla puanını yükseltmesine karşın ateş hattından kurtulamadı. Konuk ekip de kağıt üzerinde nispeten daha kolay rakiplere karşı oynayacağından bu maçı kazanarak ligde kalma adımını atmak istiyor.

REKOR GELEBİLİR

Bursaspor'un yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacağı maçta evindeki seyirci rekorunu kırması bekleniyor. Zira hafta içerisinde satışa çıkan biletlerin büyük bir çoğunluğu tükenirken bazı tribünlerde ise çok az boşluk kaldı. 25 binin üzerinde kombine satan Bursaspor'un bu verisi de göz önüne alındığında bu akşam tribünlerde en az 35 bin seyircinin olması bekleniyor. Şayet yeşil beyazlılar, evinde bu doluluğa ulaşırsa kendi evindeki seyirci rekorunu da kırmış olacak.

ER, TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKIYOR

Bursaspor'da bu maç Mustafa Er için de ayrı bir anlam taşıyor. Zira genç çalıştırıcı, yeşil beyazlıların başında ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Daha önce Er yönetimindeki Bursaspor, 3 maçını da deplasmanda oynamıştı. Genç çalıştırıcı ile Bursaspor, bu maçlarda Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor'u mağlup ederken, Göztepe'ye ise yenilmişti.

Bu kritik randevu öncesinde Bursaspor'da sakatlıkları süren Josua John, Alper Ademoğlu, ve Sercan Yıldırım bu maçta forma giyemeyecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan John Bostock ise kadroda yer alacak. Sakatlığı süren Titi'nin durumu da maç saati netleşecek.