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için iddiası

takımlarından 'da forma giyen 'ın İtalya Seri A ekiplerinden 'la anlaştığı iddia edildi.

FOTOMAÇ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 23:40
Emre Can için Juventus iddiası

'un transfer etmek için bir süredir uğraş verdiği ancak imza atmaya bir türlü ikna edemediği hakkında İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

'un Türk asıllı Alman orta sahası Emre Can hakkında İtalya'nın prestijli spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'tan bomba bir iddia geldi.

Şu an sakatlığı sebebiyle Liverpool formasını giyemeyen Emre Can'ın Juventus'la sonunda anlaşmaya vardığını ve bu hafta resmi imzayı atacağını yazdı.

Gazetede yer alan haberde ayrıca, Torino devinin başarılı orta sahaya 5 yıllık kontrat teklif ettiği de belirtildi.

Emre Can'ın Kırmızılar'la olan kontratı bu sezon sonunda biteceği için Juventus, Liverpool'a bonservis bedeli ödemeyecek.

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Emre Can için Juventus iddiası
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