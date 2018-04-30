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Ivko Gançev: üst seviyeye çıkmaya başladı

'in 31. haftasında evinde Atiker Konyaspor'u 2-1 mağlup eden 'da teknik sorumlu Ivko Gançev maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Gançev yaptığı açıklamada Bursaspor'un tekrar üst seviyeye çıkmaya başladığını belirtti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 23:35
Ivko Gançev: Bursaspor üst seviyeye çıkmaya başladı

Teknik Sorumlusu Ivko Gançev, 'in 31. haftasında sahalarında 2-1 kazandıkları Atiker Konyaspor maçıyla ilgili ''Biraz moral lazımdı, bunu hocayla beraber kazandık.'' dedi.

Gançev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor karşısında aldıkları galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

Maç süresince kendilerine verdikleri destekten dolayı yeşil-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Gançev, ''Bursaspor çok iyi bir takım. Biraz moral lazımdı, bunu Mustafa Er hocayla beraber kazandık. Tekrar, Bursaspor üst seviyeye çıkmaya başladı.'' diye konuştu.

Atiker Konyaspor Teknik Sorumlusu Abdurrahman Baysangur ise karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

İlk yarıdaki performanslarıyla maçı kaybettiklerini belirten Baysangur, ''İkinci yarı oyuncu ve oyun anlayışımızdaki değişikliklerle maçı döndürebilecek oyunu sergilediğimize inanıyorum. Pozisyonları değerlendirebilseydik 1 puanla dönebilirdik.'' ifadesini kullandı.

Baysangur, bundan sonrası için 3 hafta final havasında maçlarının bulunduğunu vurgulayarak, ''İkinci yarı gösterilen performans önemliydi. Kalan 3 maçı kazanıp ligde kalacağımıza inanıyorum. Bursa da bir futbol şehri. Zor maç olacağını biliyorduk. İlk yarı baskı ve seyirci desteğiyle maçı kazandılar.'' değerlendirmesinde bulundu.

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Ivko Gançev: Bursaspor üst seviyeye çıkmaya başladı
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