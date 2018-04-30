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Konyasporlu 2 taraftar gözaltına alındı

'de 31. haftanın kapanış maçında spor ile 'u karşı karşıya getiren karşılaşmada konuk ekibin 2 taraftarı gözaltına alındı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 22:02 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 22:10
Konyasporlu 2 taraftar gözaltına alındı

spor ile arasında oynanan müsabakada tribünlerde taşkınlık yapan konuk ekibin 2 taraftarı gözaltına alındı.

'in 31. haftasında ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Maçın başlarında rakip takımın tribünlerinde ses bombası patlatıldı. Maç sırasında meşale yakılması üzerine polis ekipleri, harekete geçti. 2 Konyasporlu taraftar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karşılaşmanın devre arasında ise misafir tribününde küçük bir grup arasında gerilim yaşanırken, emniyet güçleri tribünün içerisine girerek tansiyonun yükselmesini engelledi.

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