Konyasporlu 2 taraftar gözaltına alındı

Bursaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan müsabakada tribünlerde taşkınlık yapan konuk ekibin 2 taraftarı gözaltına alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşıyor. Maçın başlarında rakip takımın tribünlerinde ses bombası patlatıldı. Maç sırasında meşale yakılması üzerine polis ekipleri, harekete geçti. 2 Konyasporlu taraftar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karşılaşmanın devre arasında ise misafir tribününde küçük bir grup arasında gerilim yaşanırken, emniyet güçleri tribünün içerisine girerek tansiyonun yükselmesini engelledi.