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Mauricio Isla ’de kayboldu

’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamıyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 12:38
Mauricio Isla Fenerbahçe’de kayboldu

'nin sezon başında Cagliari'den transfer ettiği başarılı sağ bek Mauricio Isla sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamıyor.

Sezon başlarında düzenli olarak forma giyen Şilili futbolcu son haftalarda kendine ilk 11'de yer bulamadı. Süper Lig'de 21 maçta forma giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla 3 asist yaptı. Son olarak 4 Mart 2018 tarihinde Akhisarspor karşısında 45 dakika forma giyen Isla daha sonra oynanan 7 maçta ise formayı Şener Özbayraklı'ya kaptırdı.

Büyük umutlarla transfer edilen Isla'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

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Mauricio Isla Fenerbahçe’de kayboldu
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