Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında?

Ozan Kabak ismi futbolseverler tarafından sıkça duyulacak isimlerin arasında yer alıyor. Şimdiden genç yıldız için Avrupa'dan teklifler geliyor. Futbola ilk başladığında santrafor oynadığını söyleyen Ozan Kabak daha sonra savunmaya geçti. Ozan Kabak hem Galatasaray hem de A milli futbol takımının stoper rotasyonuna dahil olmayı hedefliyor. Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Uğur Demirok gibi yerli Türk stoper sıkıntısı çeken Milli takımın kadrosuna kalite katacak isimlerden biri de Ozan Kabak...

Ozan Kabak kimdir?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ozan Kabak'ın babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara'da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak aslen Mardin'e bağlı olan Derik ilçesinden. Stoper olarak görev yapan Ozan Kabak 1.85 cm boyunda.

Ozan Kabak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve şampiyonluk yolunda oldukça önemli olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu. Fatih Terim tarafından maç kadrosuna dahil edilen Ozan Kabak'ın mutluluğu da maç sonu yüzünden okundu. Ozan Kabak, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyor.

Ozan Kabak, idol olarak Bülent Korkmaz'ı alırken, hayal olarak da İngiltere ekiplerinden Manchester United forması giymek istediğini dile getiriyor.