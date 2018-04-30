Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında?

kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında?

Galatasaray Futbol Akademisi'nin son mezunlarından olan , isminden söz ettirmeye başladı bile... Türkiye Milli takımıyla U17 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla üst düzey bir savunma oyuncusu olacağının sinyallerini veren Ozan Kabak, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde de Fatih Terim tarafından maç kadrosuna alındı ve Galatasaray'ın galibiyetini Gomis, Fernando, Belhanda, Selçuk İnan, Ryan Donk, Muslera gibi isimlerle birlikte kutladı.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 14:21
Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında?

ismi futbolseverler tarafından sıkça duyulacak isimlerin arasında yer alıyor. Şimdiden genç yıldız için Avrupa'dan teklifler geliyor. Futbola ilk başladığında santrafor oynadığını söyleyen Ozan Kabak daha sonra savunmaya geçti. Ozan Kabak hem Galatasaray hem de A milli futbol takımının stoper rotasyonuna dahil olmayı hedefliyor. Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Uğur Demirok gibi yerli Türk stoper sıkıntısı çeken Milli takımın kadrosuna kalite katacak isimlerden biri de Ozan Kabak...

Ozan Kabak kimdir?

Ozan Kabak, 25 Mart 2000 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ozan Kabak'ın babası cezaevi müdürü olduğu için Ankara'da görev yaptığı sırada dünyaya gelen Ozan Kabak aslen Mardin'e bağlı olan Derik ilçesinden. Stoper olarak görev yapan Ozan Kabak 1.85 cm boyunda.

Ozan Kabak 29 Nisan 2018 tarihinde oynanan ve şampiyonluk yolunda oldukça önemli olan Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasında yedek kulübesinde oturdu. Fatih Terim tarafından maç kadrosuna dahil edilen Ozan Kabak'ın mutluluğu da maç sonu yüzünden okundu. Ozan Kabak, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyor.

Ozan Kabak, idol olarak Bülent Korkmaz'ı alırken, hayal olarak da İngiltere ekiplerinden Manchester United forması giymek istediğini dile getiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN