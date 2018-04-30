Tolgay Arslan kimdir? Tolgay Arslan aslen nereli ve kaç yaşında?

Tolgay Arslan futbol hayatına SCW Pad. Jgd. takımında başladı daha sonra Almanya'nın köklü takımlarından Borussia Dortmund'un altyapısına transfer olan Tolgay Arslan sırasıyla Dortmund'un U17, U19 takımlarında oynadı. Gurbetçi oyuncu daha sonra Hamburg'a transfer oldu bir dönem kiralık olarak Alem. Aachen takımının da formasını giyen Tolgay Arslan; 2015 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

Mücadeleci oyunuyla taraftarın sevgisini kazanan Tolgay Arslan; Beşiktaş'a 2014-2015 sezonunun devre arasında transfer oldu. Slaven Bilic yönetimindeki Beşiktaş'ta forma şansı bulan Tolgay; Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından biri oldu.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında da büyük payı olan Tolgay Arslan; bu sezon Monaco, Leipzig ve Porto'nun olduğu grupta oynadığı maçlarda oldukça iyi bir performans ortaya koydu.

16 Ağustos 1990 yılında Paderborn'da dünyaya gelen Tolgay Arslan'ın Beşiktaş ile 25 Ocak 2018'a kadar sözleşmesi bulunuyor.