Yusuf Yazıcı kimdir? Yusuf Yazıcı kaç yaşında?

Daha önce Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke gibi Trabzonlu oyuncuları Türk futboluna armağan eden Trabzonspor, bu sefer de Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı ile Türk futboluna selam yolluyor. Yuzuf Yazıcı; sol ayağını etkili kullanan hem 10 numara hem de sağ kanatta oynayabilen etkili bir oyuncu. Öyle ki Jose Sosa transferinden sonra bile Yusuf Yazıcı Trabzonspor'daki yerini kaybetmedi. Monaco, Milan, Sevilla ve Manchester City gibi Avrupa devleri şimdiden Yusuf Yazıcı'nın peşine düştü bile...

Yusuf Yazıcı kimdir?

Yusuf Yazıcı 29 Ocak 1997 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzonspor alt yapısında futbol hayatına başlayan Yusuf Yazıcı, sırasıyla Trabzonspor U16, U17, 19, 21 takımlarında forma giydi. 8 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk kez bordo mavi formayla golle tanışan Yusuf Yazıcı o gün 11. ve 57. dakikalarda attığı golle Trabzonspor formasıyla ilk gollerini kaydetti.

Özellikle Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesinden sonra oldukça forma şansı bulan Yusuf Yazıcı, dünyada kendi yaş grubunun en iyi futbolcuları arasında yer alıyor. Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek Yusuf Yazıcı'nın kariyeri açısından nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu.