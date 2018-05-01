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'ın yeni Atiba'sı:

Atiba ile yollarını ayırmaya hazırlanan , 'un Nijeryalı ön liberosu 'yu transfer gündemine aldı.

Giriş Tarihi: 1.5.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 14:45
Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı: Abdullahi Shehu

Beşiktaş orta sahasında yaklaşık 5 senedir adeta bir dinamo gibi çalışan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Atiba Hutchinson'ın artık 35 yaşına gelmesi siyah beyazlı yönetimi yeni arayışlara itti.

SÖZLEŞME FESİH BEDELİ 2 MİLYON EURO

Bu arayışlar kapsamında hem kaliteli hem de kulübü maddi açıdan zorlamayacak bir oyuncu isteyen yönetimin önündeki isimlerden en önemlisi ise Bursaspor'un Nijeryalı orta sahası Abdullahi Shehu...

25 yaşındaki Nijeryalı'nın 'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak kontratını feshetmek isteyen kulüp 2 milyon euro yatırdığı anda oyuncuyu transfer etme hakkına sahip olabiliyor.

Hem ön libero hem de sağ bek oynayabilen Shehu için menajeri William Davila, Bundesliga kulüplerinin de girişimlerde bulunduğunu belirtti.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK

Shehu'nun Nijerya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki maçlarında sağ bek olarak ilk 11 oynaması bekleniyor.

Başarılı oyuncu, Bursaspor tarafından devre arasında Anorthosis'ten 300 bin euroya transfer edilmişti. (Fanatik)

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Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı: Abdullahi Shehu
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