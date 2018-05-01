Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, sakatlığıyla ilgili dedikodulara resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda "Berlin"de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği,takımımızın avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim,sezon sonu ameliyat olacağım,ilginiz için teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftada topladığı 49 puanla ligde 5. sırada bulunan Trabzonspor, kalan üç haftada Kasımpaşa, Bursaspor (D) ve Karabükspor ile karşılaşacak.

Bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 24 lig maçında 23 gol atan Burak Yılmaz, krallık yarışında 27 gollü Bafetimbi Gomis'in arkasından 2. sırada bulunuyor.

Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan'da forma giydiği dönemde kasık fıtığı tespit edilen yıldız oyuncu Almanya'da ameliyat olmuştu.

Berlin"de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği,takımımızın avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim,sezon sonu ameliyat olacağım,ilginiz için teşekkür ederim... — Burak Yılmaz (@yilmazburak17) 30 Nisan 2018