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son 3 maçta sakat sakat oynayacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'da forma giyen , sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı. Geçmişte yaşadığı fıtığın nüksettiğini belirten tecrübeli oyuncu spor'un Avrupa Kupalarına katılma iddiasının devam etmesi nedeniyle kalan 3 haftada forma giymeye devam edeceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 19:55 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 01:57
Burak Yılmaz son 3 maçta sakat sakat oynayacak

'un golcü oyuncusu , sakatlığıyla ilgili dedikodulara resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

Yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda "Berlin"de yapılan tetkikler sonucu sağ tarafımdaki fıtığın nüksettiği,takımımızın avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 maçta böyle oynamaya devam edeceğim,sezon sonu ameliyat olacağım,ilginiz için teşekkür ederim..." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftada topladığı 49 puanla ligde 5. sırada bulunan spor, kalan üç haftada Kasımpaşa, Bursaspor (D) ve Karabükspor ile karşılaşacak.

Bu sezon bordo mavili formayla çıktığı 24 lig maçında 23 gol atan Burak Yılmaz, krallık yarışında 27 gollü Bafetimbi Gomis'in arkasından 2. sırada bulunuyor.

Çin Süper Ligi takımlarından Beijing Guoan'da forma giydiği dönemde kasık fıtığı tespit edilen yıldız oyuncu Almanya'da ameliyat olmuştu.

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Burak Yılmaz son 3 maçta sakat sakat oynayacak
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