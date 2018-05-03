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, statta antrenman yaptı

ile arasındaki erteleme maçının hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edilmesi üzerine sarı lacivertli ekip Ülker Stadyumu'nda antrenman yaptı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 21:43 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 21:50
Fenerbahçe, statta antrenman yaptı

li futbolcular maçının tatil edilmesinin ardından statta antrenman yaptı.

'nda oynanması gereken ile Beşiktaş arasında mücadele siyah-beyazlıların stada gelmemesinden dolayı başlamadı. Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen müsabaka sonrasında Fenerbahçe takımı statta antrenman yaptı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman sorumluluğunda başlayan antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapan sarı-lacivertliler antrenmanı böyle noktaladı. Antrenman sonunda Fenerbahçeli futbolculardan Valbuena, Fernandao, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Luis Neto, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado şut çalışması yaptı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe - Beşiktaş maçı iptal edildi!
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