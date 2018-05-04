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- maçı ne zaman, saat kaçta?

(), daha önce açıkladığı - maçının saatini netleştirdi. Beşiktaş-Kayserispor maçı, 7 Mayıs pazartesi günü saat 20.00'ye alındı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.5.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 11:51
Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

'in 32'nci hafta programında daha önce 6 Mayıs pazar günü oynanacağı açıklanan - maçı, 7 Mayıs pazartesi günü saat 20.00'ye alındı.

Öte yandan Kayserispor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş maçının tarihinin ertelenmesi halinde maça çıkamayacaklarını açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, 'nun 'Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından elenen takım, ligdeki maçını pazartesi saat 20.00'de oynar' duyurusunun altı çizildi. Sarı kırmızılı kulüp, Beşiktaş'ın karşılaşmaya çıkmayacağı için turnuvaya veda edeceğini ve maçını pazartesi günü oynayacağını belirtirken, bu ertelemenin kendilerini olumsuz etkileyeceğine değindi. Kayseri ekibinin 'ye yaptığı başvuruda, "Kulübün karşı karşıya kalacağı finansal zararın yanı sıra, 6 Mayıs 2018 Pazar Günü kulübümüz kafilesine yetecek sayıda yer bulunan bir uçuş bulunmaması sebebiyle de müsabakaya çıkmamız dahi mümkün olamayabilecektir" denildi.

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Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
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