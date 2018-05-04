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'dan ve açıklaması

Sportif Direktörü Jochan Saier, 'nün 'e transfer olacağı haberine yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 4.5.2018 16:16
Freiburg'dan Çağlar Söyüncü ve Arsenal açıklaması

Altınordu Başkanı 'ın SABAH'ın düzenlediği 'nda yaptığı açıklaması, cephesini karıştırdı.

Özkan, konuşmacı olarak katıldığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda eski futbolcuları Çağlar Söyüncü'nün ile anlaşmak üzere olduğunu açıklamıştı. Ancak Freiburg yönetimi bu açıklamayı yalanladı.

Freiburg adına konuşan kulübün sportif direktörü Jochen Saier, Özkan'ın Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'ndaki açıklamalarını duyduğunu ancak söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Saier yaptığı açıklamada, "Bay Özkan, Çağlar'ın durumu hakkında çok az şey biliyor. Arsenal bize teklif yapmadı, herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.

Çağlar Söyüncü, Arsenal’le anlaşmak üzere

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Freiburg'dan Çağlar Söyüncü ve Arsenal açıklaması
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