Freiburg'dan Çağlar Söyüncü ve Arsenal açıklaması

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın SABAH'ın düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda yaptığı Çağlar Söyüncü açıklaması, Freiburg cephesini karıştırdı.

Özkan, konuşmacı olarak katıldığı Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda eski futbolcuları Çağlar Söyüncü'nün Arsenal ile anlaşmak üzere olduğunu açıklamıştı. Ancak Freiburg yönetimi bu açıklamayı yalanladı.

Freiburg adına konuşan kulübün sportif direktörü Jochen Saier, Özkan'ın Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'ndaki açıklamalarını duyduğunu ancak söylediklerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Saier yaptığı açıklamada, "Bay Özkan, Çağlar'ın durumu hakkında çok az şey biliyor. Arsenal bize teklif yapmadı, herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.