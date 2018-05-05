Darıca Gençlerbirliği 2. Lig'de

Darıca İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Darıca Gençlerbirliği 22. dakikada Alper Tursun'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı.
Ev sahibi ekip, 78. dakikada Halil Çelik'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada Dağancan Aynacı'yla bir gol daha bulan sarı-yeşillilar, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 72'ye çıkaran Darıca Gençlerbirliği, takipçisi Ankara Demirspor'un 1 puan önünde TFF 3. Lig 2. Grup'u şampiyon tamamladı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Darıca Gençlerbirliği futbolcuları, bu coşkusunu taraftarıyla paylaştı.