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2. Lig'de

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 'u 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan , TFF 2. Lig'e yükseldi

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 19:11
Darıca Gençlerbirliği 2. Lig'de
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son hafta maçında 'u 3-0 mağlup eden , 2. Lig'e yükseldi.

Darıca İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Darıca Gençlerbirliği 22. dakikada Alper Tursun'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 üstünlükle tamamladı.

Ev sahibi ekip, 78. dakikada Halil Çelik'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 90. dakikada Dağancan Aynacı'yla bir gol daha bulan sarı-yeşillilar, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 72'ye çıkaran Darıca Gençlerbirliği, takipçisi Ankara Demirspor'un 1 puan önünde TFF 3. Lig 2. Grup'u şampiyon tamamladı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra büyük sevinç yaşayan Darıca Gençlerbirliği futbolcuları, bu coşkusunu taraftarıyla paylaştı.

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