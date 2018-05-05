Hüseyin Eroğlu: Gol atamayınca olmuyor

Spor Toto 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalarak averajla play-off dışında kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Üzgünüz, futbol adına her şeyi yapsak da golü atamayınca olmuyor." dedi.

Eroğlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, karşılaşmanın genelinde üstün oynayan tarafın kendileri olduğunu söyledi. Rakiplerine beraberliğin de yeteceğini kaydeden Eroğlu,"İlk yarıda değerlendiremediğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimize beraberliğin yetecek olması savunmada kalmalarına neden oldu. Çok pozisyonumuz vardı, öne geçseydik çok farklı olabilirdi. Geriye düştükten sonra etkili olsak da galibiyet golünü bulamadık. Üzgünüz, futbol adına her şeyi yapsak da golü atamayınca olmuyor." dedi.

ALTIPARMAK: ÇOK AKILLI OYNADIK

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da çok mutlu olduklarını belirterek, inanılmaz mücadele eden iki takım oyuncularını da tebrik etti. Tam bir final maçının oynandığını kaydeden Altıparmak, şöyle konuştu:

"İki hak eden takımın maçıydı, Hüseyin hocamla da aynı şeyi konuştuk. Çok istekli arzulu bir takıma karşı mücadele ettik, gençlerle tecrübelilerin maçıydı. Geçen hafta Altınordu'nun kaybetmesinden sonra beraberlik avantajını ele geçirmiştik. Müsabakada çok akıllı oynadık, iyi bir strateji çizdik. Hak ettiğimiz play-off'a kaldık. Hedefimiz play-off'ta finale yükselip, 20 sene sonra Erzurum'u Süper Lig'e çıkarmak."