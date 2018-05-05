Kemal Özdeş: Trezeguet'in satın alma opsiyonu kullanılacak

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 5-2 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Özdeş yaptığı açıklamada zor bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz iki hafta kaybetmek belki hedef olarak belirlediğimiz ilk 5'ten bizi uzaklaştırmıştı. Sadece matematiksel bir iddiamız söz konusuydu. Bugün burada oyuna iyi başladık, istediğimiz oyunu oynadık, golü de bulduk. Önde kaybettiğimiz topta arkayı paylaşamamak golü yedirdi. Daha sonra 2 gol bulduk. Attığımız her golden sonra oyunumuz daha da bozuldu. İlk yarı belki de birkaç maçta vermediğimiz kadar pozisyonlar verdik. Devreye de berabere girebilirlerdi, net gol pozisyonlarını değerlendiremediler. Maçın ikinci yarısında topun bir o bir bu kalede Trabzonspor'un işine geleceğini oyuncularımla paylaştım. Topa sahip olarak oynamak ve takım boyunu kısa tutmak, her iki yöne eşit oynama çabası daha güvenli oynattı. İyi oynayarak 3 puan kazandık. Oyuncularımı kutluyorum, Trabzonspor'a da kalan maçlarında başarılar diliyorum" dedi.



"TREZEGUET'İN SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILACAK"



Özdeş, Trezeguet'in satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağına yönelik sorulan soruya ilişkin olarak ise, "Satın alma opsiyonu bizde. Kulübümüz bu opsiyonu kullanacaktır. Süresi daha var" yanıtı verdi.



Özdeş, hakem Ümit Öztürk ile ilgili olarak ise, "İki takım için de tartışılacak kararlar verdi. Ümit hocanın iyi niyetinden asla şüphe etmem. Geleceğin en iyi hakemlerinden biri olacak" diyerek açıklamalarını tamamladı.