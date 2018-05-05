Şampiyon Çaykur Rizespor galibiyetle tamamladı

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gazişehir Gaziantep'i 4-2 yenerek ligi 69 puanla şampiyon olarak tamamladı.

Gazişehir Gaziantep futbolcuları maça "Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de başarılar dileriz" pankartı ile çıktı. Gazişehir Gaziantepli futbolcular sahaya çıkan Çaykur Rizesporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı da izledi.

Öte yandan her iki kulüp de birbirlerini sosyal medya hesabından kutladı. Gazişehir Gaziantep Kulübünün Twitter hesabından, "Ha uşaklar şampiyonluğunuz kutlu olsun daa! Süper Lig'de başarular dileyruk." paylaşımı yapılırken, Çaykur Rizespor Kulubü ise, "Rafıklar teşekkür ederik, play-off'tan sonra sizleri de bekliyk yanımıza" mesajıyla cevap verdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Furkan Ürün

Çaykur Rizespor: Cihan Topaloğlu, Koray Altınay, Saadane (Dk.59 Orhan Ovacıklı), Ümit Kurt, Özgür Çek, Robin Yalçın, Recep Niyaz (Dk.68 Furkan Şimşek), Lincoln, Oğulcan Çağlayan (Dk.78 Emir Han Topçu), Samudio, Vedat Muric

Gazişehir Gaziantep: Necati Yılmaz, Uğur Akdemir (Dk.46 Mirza Cihan), Segbefia, Sinan Osmanoğlu, Özgür Özkaya, Murat Ceylan, Yasin Palaz (Dk.61 Hüseyin Fıstıkçı), Muhammet Himmet Ertürk (Dk.70 Fatih Durna), Sami Can Keskin, Serdar Deliktaş, Ermin Zec

Goller: Dk. 40 Samudio, Dk.45+2 Recep Niyaz, Dk.69 Ümit Kurt, Dk.82 Furkan Şimşek (Çaykur Rizespor) Dk.13 Sinan Osmanoğlu, Dk.42 Muhammet Himmet Ertürk (Gazişehir Gaziantep)