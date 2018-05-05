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Şampiyon Çaykur spor galibiyetle tamamladı

Çaykur spor, 'in son haftasında, 'i 4-2 mağlup ederek sezonu 69 puanla şampiyon olarak tamamlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 19:27 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 19:33
Şampiyon Çaykur Rizespor galibiyetle tamamladı

'in 34. haftasında Çaykur spor sahasında 'i 4-2 yenerek ligi 69 puanla şampiyon olarak tamamladı.

Gazişehir Gaziantep futbolcuları maça "'a Süper Lig'de başarılar dileriz" pankartı ile çıktı. Gazişehir Gaziantepli futbolcular sahaya çıkan Çaykur Rizesporlu futbolcuları alkışlarla karşıladı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Başkan Vekili Servet Yardımcı da izledi.

Öte yandan her iki kulüp de birbirlerini sosyal medya hesabından kutladı. Gazişehir Gaziantep Kulübünün Twitter hesabından, "Ha uşaklar şampiyonluğunuz kutlu olsun daa! Süper Lig'de başarular dileyruk." paylaşımı yapılırken, Çaykur Rizespor Kulubü ise, "Rafıklar teşekkür ederik, play-off'tan sonra sizleri de bekliyk yanımıza" mesajıyla cevap verdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Zorbay Küçük, Utku Tunavelioğlu, Furkan Ürün

Çaykur Rizespor: Cihan Topaloğlu, Koray Altınay, Saadane (Dk.59 Orhan Ovacıklı), Ümit Kurt, Özgür Çek, Robin Yalçın, Recep Niyaz (Dk.68 Furkan Şimşek), Lincoln, Oğulcan Çağlayan (Dk.78 Emir Han Topçu), Samudio, Vedat Muric

Gazişehir Gaziantep: Necati Yılmaz, Uğur Akdemir (Dk.46 Mirza Cihan), Segbefia, Sinan Osmanoğlu, Özgür Özkaya, Murat Ceylan, Yasin Palaz (Dk.61 Hüseyin Fıstıkçı), Muhammet Himmet Ertürk (Dk.70 Fatih Durna), Sami Can Keskin, Serdar Deliktaş, Ermin Zec

Goller: Dk. 40 Samudio, Dk.45+2 Recep Niyaz, Dk.69 Ümit Kurt, Dk.82 Furkan Şimşek (Çaykur Rizespor) Dk.13 Sinan Osmanoğlu, Dk.42 Muhammet Himmet Ertürk (Gazişehir Gaziantep)

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Şampiyon Çaykur Rizespor galibiyetle tamamladı
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