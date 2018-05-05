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: “3 puan bize kalan 2 maçta hayat verdi”

Teknik Direktörü , 'in 32. haftasında 'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Aldıkları 3 puanın önemine değinen Yalçın "3 puan bize kalan 2 maçta hayat verdi." dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.5.2018 19:51 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 19:52
Sergen Yalçın: “3 puan bize kalan 2 maçta hayat verdi”

'in 32. haftasında deplasmanda 'u 1-0 mağlup ederek puanını 35'e yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü , alınan galibiyetin kalan 2 hafta öncesi yeniden hayat verdiğini söyledi.

Zor bir müsabaka olduğunu kaydeden Yalçın, "Bizim için 3 puan almak maçtan önceki en çok istediğimiz şey buydu. Bugün için 3 puan bize tekrar kalan 2 maçta hayat verdi. Bulunduğumuz pozisyon çok sağlıklı bir pozisyon değil. Son 2 haftaya bakacağız. Maçlara bekleyeceğiz. Ona göre önümüzdeki hafta kendi sahamızda bizi final maçı bekliyor. Bugün itibari ile aldığımız 3 puan çok önemliydi, bize hayat verdi. Karabükspor çok iyi mücadele etti onları tebrik ediyorum. Bu kadar mücadele beklemiyorduk. Maçlar kolay değil ve hiç kimse çıkıp kolay kolay kazanamıyor. Mücadele etmek, özveride bulunup savaşmak gerekiyor. Bugün itibari ile mutluyuz. Zor bir deplasman diye düşünüyorduk ve gerçekten zor oldu. Artık bunan sonra önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayıp maça tamamen konsantre olup o maçı kazınıp nerede olduğumuza bakacağız" dedi.

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Sergen Yalçın: “3 puan bize kalan 2 maçta hayat verdi”
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