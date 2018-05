7 gollü maçta Kasımpaşa, Trabzonspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Trabzonspor'a konuk oldu. 7 golün atıldığı karşılaşmada Kasımpaşa, Trabzonspor'u 5-2 mağlup ederek ligdeki puanını 43'e çıkardı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller Mbaye Diagne (2), Trezeguet (2) ve Bernard Mensah'tan gelirken Okay Yokuşlu ve Tomas Hubocan'ın kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Trabzonspor'un gollerini 17. ve 48. dakikada Filip Novak attı.

TRABZONSPOR 2 - 5 KASIMPAŞA (MAÇ SONUCU)

Trabzonspor 0 - 1 Kasımpaşa, 11' Mbaye Diagne

Trabzonspor 1 - 1 Kasımpaşa, 17' Filip Novak

Trabzonspor 1 - 2 Kasımpaşa, 22' Trezeguet

Trabzonspor 1 - 3 Kasımpaşa, 45+1 Bernard Mensah

Trabzonspor 2 - 3 Kasımpaşa, 48' Filip Novak

Trabzonspor 2 - 4 Kasımpaşa, 59' Trezeguet

Trabzonspor 2 - 5 Kasımpaşa, 74' Diagne

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

11. dakikada Trezeguet'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Diagne'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0





17. dakikada Burak Yılmaz'ın pasında topla ceza sahasına giren Novak'ın şık vuruşunda top kalecinin sağından filelere gitti. 1-1



22. dakikada kullanılan Kasımpaşa serbest vuruşunda kaleci Uğurcan'dan dönen topa Trezeguet vurdu, top filelere gitti. 2-1



28. dakikada Sosa'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Burak müsait durumda çok kötü vurdu. Top yandan auta çıktı.



31. dakikada Novak'ın soldan ceza sahasına ortasına Burak iyi yükseldi. Vuruşunda top kaleci Ramazan'ın parmaklarından üstten kornere gitti.



33. dakikada Kucka'nın pasında ceza sahası içindeki Olcay'ın şık plasesi yandan auta çıktı.



36. dakikada ceza sahasına gönderilen topa Burak'ın kafa vuruşu denemesinde kaleci Ramazan gole izin vermedi.





41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında Burak yine vurdu. Top üstten auta çıktı.



45. dakikada Trezeguet'in ceza sahası içerisinde Mensah'a çıkardığı pasa bu futbolcunun şık vuruşu ağlarla buluştu. 3-1

İKİNCİ YARI

46. dakikada Diagne ikinci yarının hemen başında gole çok yaklaştı. Vuruşunda top yandan auta çıktı.



48. dakikada Sosa'nın korner vuruşunda kale sahası içinde önce Kucka vurdu, ardından karambolde topa son dokunan Novak takımının ve kendisinin 2. golüne imza attı. 2-3



52. dakikada Novak'ın kale önüne gönderdiği topa Yusuf vurdu. Kaleci Ramazan son anda topu kornere çeldi.



58. dakikada Diagne'nin şık plasesini Uğurcan aynı güzellikle uzanarak kurtardı.





59. dakikada Trezeguet ceza sahası dışı sağ çaprazdan şık bir trivela vuruşu ile ağları sarstı. 2-4



74. dakikada Trezeguet'in pasında, ceza sahası içinde Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağalara gitti. 2-5



Stat: Medical Park



Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx



Trabzonspor: Uğurcan x, Pereiara x, Hubocan x, Okay x, Novak xx, Onazi x (Rodallega dk. 79 ?), Olcay x (Abdülkadir dk. 46 x), Kucka x, Sosa x (N'doye dk. 65 x), Burak Yılmaz x, Yusuf Yazıcı x



Yedekler: Esteban, Arda, Durica, Batuhan, Hüseyin, Abdurrahim, Sami Can



Teknik Direktör: Rıza Çalımbay



Kasımpaşa: Ramazan xxx, Veysel xx, Popov xx, Sadiku xxx, Trezeguet xxxx (Eduok dk. 89 ?), Pavelka xx, Ben Youssef xxx, İlhan xxx (Murillo dk. 81 ?), Veigneau xxx, Mensah xxx (Ahmet Ildız dk. 78 ?), Diagne xxx



Yedekler: Eray, Kadem, Omeruo, Etoundi, Hasan, Onur, Burak



Teknik Direktör: Kemal Özdeş



Goller: Diagne (dk. 11 ve 74), Trezeguet (dk. 22 ve 59), Mensah (dk. 45) (Kasımpaşa), Novak (dk. 17 ve 48) (Trabzonspor)



Kırmızı Kartlar: Okay Yokuşlu (dk. 77), Hubocan (dk. 87) (Trabzonspor)



Sarı Kartlar: Trezeguet, Ramazan (Kasımpaşa), Sosa, Onazi, Kuçka, Burak (Trabzonspor)