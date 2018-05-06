Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu yaptığı açıklamada, şampiyonluk için çok mücadele ettiklerini ve mutlu sona ulaştıklarını kaydetti. Sezon başında 1. Lig hedefi doğrultusunda iddialı bir kadro kurduklarını belirten Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

"Devre arasında transfer yasağını da kaldırmadık, çünkü bu takımın bu işi başaracağına inanıyorduk. Sağ olsun taraftarımız da bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bizim hayat felsefimiz şu: Eğer bir şeyi en çok biz istersek, en çok biz çalışırsak, en çok biz inanırsak o zaten bize geliyor. Bizim formülümüz de bu oldu. En çok biz istedik, biz çalıştık, biz inandık."

1. LİG'DE HEDEFLER

Ekmekçioğlu, 1. Lig'in yakından takip ettikleri bir lig olduğunu anlatarak, "Hedefimizde 1. Lig olduğu için ligi yakından takip ediyorduk. 1. Lig'de şu anda nasıl bir yol izleyeceğimizi belirleyeceğiz. Bizim için sportif başarı önemli ama mali ve idari başarılar da önemli. Bizim mali ve idari şampiyonluklar da yaşamamız lazım. Kulübümüzün gerçeklerine göre önümüzdeki senenin planlamasını yapacağız ve hedefi de öyle koyacağız." ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK 66 PUANLA GELDİ

Bu sezon 34 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi alan Altay, sezonu 66 puanla tamamladı. Filelere 62 gol gönderen siyah-beyazlı ekip, kalesinde 32 gol gördü. İç sahada 39 puana ulaşan Altay, deplasmanda ise 27 puanla en başarılı ekip olarak dikkati çekti.

Sezona teknik direktör Cüneyt Biçer yönetiminde başlayan Altay, daha sonra İsmet Taşdemir'i göreve getirmişti. Altay'da son 4 haftada ise sportif direktör Özden Töraydın teknik direktör olarak görev yaptı. Töraydın yönetimindeki Altay, son 4 maçını da kazanarak 1. Lig'e yükseldi.

1. Lig vizesi alan Altay, en son 2010-2011'de 1. Lig'de yer almıştı.

EN FAZLA FORMA GİYEN KALECİ EGEMEN

Altay'ın bu sezon 21 kişi forma şansı bulduğu kadrosunda, daha önce Süper Lig'de de forma giymiş ve altyapısından yetişmiş İbrahim Akın'ın yanı sıra İbrahim Öztürk, İbrahim Ferdi Coşkun ve Murat Uluç gibi isimler yer aldı.

Kaleci Egemen Gençalp, 34 maçta da forma giyerken, Serkan Sözmen 33, Ferhat Çulcuoğlu 31, İbrahim Öztürk ile İhsan Furkan Deniz ise 29'er müsabakada mücadele etti. İbrahim Akın'ın 12'si ilk 11 olmak üzere 24 müsabakaya çıktığı Altay'da Kadir Yazıcı ile Ulaş Zengin birer maçta forma giydi.

EN GOLCÜ İSİM MURAT ULUÇ

Toplam 16 futbolcunun gol sevinci yaşadığı Altay'da en golcü isim 14 gole imza atan Murat Uluç oldu. Murat Uluç'u 10 golle Muharrem Ozan Cengiz, 8 golle İhsan Furkan Deniz takip etti.

Bu isimleri Maksut Taşkıran (5), Doğan Karakuş, Hüsamettin Yener (4), İbrahim Akın, Ozan Sol (3), Ferhat Çulcuoğlu, Murat Türkkan, Atakan Rıdvan Çankaya (2), Serkan Sözmen, İbrahim Öztürk, Fatih Gül, Mustafa Murat Uslu ve Necdet Kaba (1) izledi.