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'ın PFDK'ya sevk gerekçesi belli oldu

'in 32. haftasında 'in Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada hakem Yaşal Kemal Uğur ve yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik fiziki müdahalesi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kalan 'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk gerekçeleri belli oldu. İşte hakem Uğurlu'nun Arda Turan hakkında hazırladığı raporun detayları.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 18:41
Arda Turan'ın PFDK'ya sevk gerekçesi belli oldu

Şampiyonluk yolunda Sivasspor karşısında kaybettiği 2 puanla büyük yara alan Başakşehir'de hakemlere yönelik eylemi ve sözlerinden sonra alacağı ceza merak konusu olan 'ın sevk gerekçeleri belli oldu.

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Arda Turan'ın PFDK'ya sevk gerekçesi belli oldu
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