Arda Turan'ın PFDK'ya sevk gerekçesi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir'in Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada hakem Yaşal Kemal Uğur ve yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik fiziki müdahalesi nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kalan Arda Turan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk gerekçeleri belli oldu. İşte hakem Uğurlu'nun Arda Turan hakkında hazırladığı raporun detayları.
Giriş Tarihi: 7.5.2018 18:33Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 18:41
Şampiyonluk yolunda Sivasspor karşısında kaybettiği 2 puanla büyük yara alan Başakşehir'de hakemlere yönelik eylemi ve sözlerinden sonra alacağı ceza merak konusu olan Arda Turan'ın sevk gerekçeleri belli oldu.