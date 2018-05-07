Erzurumspor avantaj peşinde

Barlak, yaptığı yazılı açıklamada, sezona başlarken hedeflerini şampiyonluk olarak belirlediklerini hatırlatarak, teknik heyet ve oyuncuların arzulu futboluyla gelinen başarılı süreçte oynayacakları play-off maçlarının şampiyonluk maçları ile eş değer olduğunu aktardı.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Barlak, "Öncelikle İzmir'deki Altınordu maçında desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Teknik heyetten futbolculara, yönetimden malzemecisine kadar herkeste aynı istek ve çaba var. Tek düşüncemiz şampiyonluk ipini göğüslemek olacaktır. Bu önemli şampiyonluk yolunda yediden yetmişe herkesten cuma günü "Şampiyon Erzurum" tezahüratıyla tribünleri boş bırakmadan destek bekliyoruz." ifadelerinde bulundu.

Barlak, Ümraniyespor maçıyla yoğun bir temponun başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiden takımımıza sahip çıkmalıyız. Şampiyonluk yolunda 3 maçımız var. Bu 3 maçın her biri de final havasında ve keyifli maçlar olacak. Temennimiz bu yoldan başarıyla çıkmak. Öncelikle bloke edilen taraftar biletlerine önem vermeliyiz ve Passolig kartı olmayan taraftarımız lütfen çıkarsın. Bu anlamda şehirdeki heyecanın artırılması için desteklerinize ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi play-off'taki ilk maçımızdan itibaren Erzurumsporlu sporseverlere ihtiyacımız var. Kentimizi yeniden hak ettiği yere getirmeliyiz. Bu anlamda 3 maç boyunca el ele verip şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşamak istiyoruz."