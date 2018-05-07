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'den altyapıya büyük yatırım:

Kulübü, "" projesiyle futbol altyapısına büyük bir yatırım yapmaya hazırlanıyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 16:24
Fenerbahçe'den altyapıya büyük yatırım: Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi

Asbaşkanı ve Fenerbahçe Futbol Altyapı Gençlik Geliştirme Program Koordinatörü Müjdat Yetkiner, Dereağzı Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Altyapı projeleriyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mosturoğlu, projenin yakın bir zamanda tanıtımının yapılacağını söyledi. Projelerinin spor medyasında "" adıyla anılacağını aktaran Mosturoğlu, proje lideriyle 2+3 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

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Fenerbahçe'den altyapıya büyük yatırım: Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi
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