Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."