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'ya sevk edildi

Başakşehirli futbolcu , müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle 'ya sevk edildi.

Giriş Tarihi: 8.5.2018 17:45 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 17:55
Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Başakşehirli futbolcu , müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle 'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Arda Turan PFDK'ya sevk edildi
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