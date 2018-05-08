Aykut Kocaman, tarihe geçmenin eşiğinde

enerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde 10 Mayıs Perşembe günü Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında takımını zafere taşıması durumunda bu kupayı en fazla kazanan teknik adam unvanının sahibi olacak.

Fenerbahçe'yle iki, Atiker Konyaspor'la da bir kez bu kupayı kazanan Kocaman, 56. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın tarihine geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin başında 2012 ve 2013 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazanan Kocaman, 3. kupa zaferini ise geçen sezon Atiker Konyaspor'un başında yaşadı.

Kocaman, efsane teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı ve Gündüz Kılıç'la bu kupayı en fazla elde eden teknik direktör unvanını paylaşıyor.

ÖZYAZICI TRABZONSPOR'LA , KILIÇ GALATASARAY'LA

Türk futbol tarihinin efsane teknik direktörleri Ahmet Suat Özyazıcı, Trabzonspor'la, Gündüz Kılıç ise Galatasaray'la üçer kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç da Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında Türkiye Kupası'nı kazandı.

KOCAMAN, FENERBAHÇE'NİN 29 YILLIK HASRETİNİ BİTİRDİ

Aykut Kocaman, 2012 yılında Fenerbahçe'nin 29 yıllık Türkiye Kupası hasretini bitiren teknik adam olmuştu.

Sarı-lacivertli takım 1983 yılında kupayı kazandıktan sonra bu başarısını tekrarlamak için 29 yıl beklemek zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin hasretini bitiren isim olan Kocaman, sarı-lacivertli camiaya üst üste iki kez Türkiye Kupası sevinci yaşatan ilk teknik direktör unvanını da kazandı.

ATİKER KONYASPOR'A İLKİ YAŞATTI

Aykut Kocaman, önemli başarılar elde ettiği Atiker Konyaspor'a tarihinin ilk ve tek Türkiye Kupası sevincini yaşattı.

Kocaman yönetiminde geçen sezon Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir'i finalde penaltı atışları sonucunda yenerek tarihi bir başarı elde etmişti.

Ayrıca Fenerbahçe bu sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürürse Aykut Kocaman, son 7 sezonda 4. kez bu başarıyı yakalayacak.