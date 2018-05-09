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Süper Lig’deki ilk sezonunda ligde kalma hedefini yakalayan Evkur kadrosunda bulundurduğu kiralık oyuncular ile yeni sözleşme yapmayacak. Kiralık futbolculardan 'nın 'a döneceği öğrenildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 12:03
Aytaç Kara, Trabzonspor'a dönüyor

Sezon başında 'dan kiralanan orta saha oyuncusu Aytaç Kara ve Marsilya'dan yine kiralık olarak edilen Brezilyalı Matheus Doria Macedo ile sözleşme yenilemeyeceği öğrenilen sarı-kırmızılı kulübün, bu oyuncuların yerine transfer yapacağı belirtildi.

Takımın en istikrarlı isimlerinden birisi olmasına rağmen sezon içerisinde bazı maçlarda ortaya koyduğu disiplinsiz tavırlarla dikkatleri çeken eden genç 'nın da kulübüne dönmek istediğini yönetimle paylaştığı iddia ediliyor.

Devre arasında Fransa'nın Marsilya takımından transfer edilen, sezon içerisinde bekleneni veremeyen ile de yeni sezon sözleşme yapılmayacağı bildirildi.

Bu arada Evkur 'da 31 Mayıs itibariyle Eren Tozlu, Michael Pereira, Gilberto Olivera ve Emanuel Dening'in kulüp ile olan sözleşmeleri sona erdi.

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Aytaç Kara, Trabzonspor'a dönüyor
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