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: " maçı Bornova Stadı'nda oynanacak"

Süper Lig'in son haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından ’ı konuk edecek ’de Başkan , karşılaşmanın diğer maçlar gibi Bornova Stadı'nda oynanacağını ifade ederek, misafir takım kontenjanı haricinde Galatasaray’a ekstra yer tahsisi de yapılmayacağını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 10:44
Mehmet Sepil: Galatasaray maçı Bornova Stadı'nda oynanacak

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk adaylarından 'ı konuk edecek 'nin başkanı , karşılaşmanın Atatürk Stadı'nda oynanacağı iddialarına noktayı koydu. Karşılaşmanın kesinlikle Bornova Stadı'nda oynanacağını ifade eden Sepil, "Birileri ortaya çıkıyor, 'maç İzmir Atatürk Stadı'nda oynanabilir' deyip fitili yakıyor. Bu konunun tartışılmaya açılması bile trajikomik. Kulüp olarak pozisyonumuz çok net. Sezon başında karşılaşmalarımızı Atatürk Stadı'nda oynamayacağımızı zaten söyledik. Yeni stadımızın inşaatı bitene kadar maçlarımızı Bornova Stadı'nda oynayacağımızı herkese belirttik. Gelecek sezon da böyle olacak" dedi.

Galatasaray'ı da son hafta Bornova Stadı'nda konuk edeceklerini ifade ederek tartışmalara noktayı koyan Sepil, "İlk haftalarda seyircisiz oynadığımız Fenerbahçe ve Trabzonspor müsabakaları da Bornova Stadı'ndaydı. Bu iki kulübe ekstra bilet verdik mi? Bu Galatasaray için de geçerli olacak. Kimse değişik bir muamele görmeyecek. Bizim için her takım eşit, herkes misafirimiz. Diğer kulüplere nasıl davrandıysak Galatasaray'a aynı şekilde davranacağız. Zaten Galatasaray'ın maçı Atatürk Stadı'nda oynama talebi bile olmadı. İstanbul'dan birileri bir şeyler söylüyor. Camiada kaygılar oluşuyor. Bizim Göztepe olarak bunlara izin vermememiz gerekir. Sanki kulüple taraftar ayrı düşünüyormuş gibi hava oluşturuluyor. Ben de mecburen bu konular hakkında cevap veriyorum. Tekrar ediyorum, Galatasaray'la Bornova Stadı'nda karşılaşacağız" diye konuştu.

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Mehmet Sepil: "Galatasaray maçı Bornova Stadı'nda oynanacak"
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