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Arjantin'de şampiyon

Gimnasia La Plata deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen , Arjantin Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 12:52
Arjantin'de şampiyon Boca Juniors

Arjantin Süper Lig'de , deplasmanda Gimnasia La Plata ile 2-2 berabere kalarak bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Lider Boca Juniors, erteleme maçında Gimnasia La Plata'ya Juan Carmelo Zerillo Stadı'nda konuk oldu.

Karşılaşma, Boca Juniors'tan Nicolas Colazo, Brahian Aleman, Gimnasia La Plata'dan ise Pablo Perez ve Ramon Abila'nın golleriyle 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla 26 hafta sonunda puanını 57 yapan Boca Juniors, en yakın takipçisi Godoy Cruz ile arasındaki farkı 4'e çıkararak bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaştı. Boca Juniors, üst üste ikinci olmak üzere 33. şampiyonluğunu elde etti.

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Arjantin'de şampiyon Boca Juniors
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