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'da istifa etti

Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi , görevinden istifa etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 18:40 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 18:41
Galatasaray'da Burak Elmas istifa etti

'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () yapılan açıklamada, Elmas'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiği bildirildi. , 26 Mayıs'ta yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olan Ozan Korkut'un listesinde yer alıyor.

Galatasaray Kulübü'nden KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Burak Elmas, 10.05.2018 tarihi itibarıyla, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulumuz istifa ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır."

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Galatasaray'da Burak Elmas istifa etti
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