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'ın 'daki kritik toplantıları başlıyor

, 'ın mali durumunu da ele alacağı toplantılar yarın ve cuma günü gerçekleştirilecek. UEFA'nın, Galatasaray'ın finansal fair play kriterleriyle ilgili kararın haziran ayında açıklaması bekleniyor.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 20:14 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 02:44
Galatasaray'ın UEFA'daki kritik toplantıları başlıyor

, 'ın mali durumunu yarın ve cuma günü yapılacak toplantılarda ele alacağı ve kararını haziran ayında açıklayacağı bildirildi.

UEFA medya yetkilisinin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, yarın ve cuma günü toplantılar yapacak. Galatasaray'ın durumu da toplantılarda ele alınacak konular arasında yer alıyor." dedi.

Ayrıca UEFA yetkilisi, "UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Galatasaray'ın finansal fair play kriterleriyle ilgili kararını haziran ayında açıklamayı planlanıyor." bilgisini verdi.

Öte yandan İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezindeki toplantılara, Galatasaray'dan bir yetkilinin katılmayacağı öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindeki heyet, 9 Mart'ta sarı-kırmızılı kulübün mali durumu hakkında bilgi vermek amacıyla İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Kulübün ekonomik yapısı hakkında detaylı bilgiler verdiklerini aktaran Başkan Cengiz, "3 tür sunum yaptık. Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi durum. Bu 3 duruma göre çeşitli varyasyonları aktardık. UEFA tabii ki bunları dinleyecek. UEFA bu konuda çok ciddi ve samimi." şeklinde konuşmuştu.

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Galatasaray'ın UEFA'daki kritik toplantıları başlıyor
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