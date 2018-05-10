Son dakika: Nabil Dirar ve Mehmet Ekici final maçında yok!

Fenerbahçe'nin bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi Nabil Dirar'dan kötü haber geldi. Daha önceden sakatlığı bulunan ancak durumu belirsiz olan Dirar'ın ağrılarının nüksettiği ve kadrodan çıkartıldığı öğrenildi. Faslı futbolcunun yerine Alper Potuk'un ilk 11'de oynaması bekleniyor.

MEHMET EKİCİ DE YOK!

Sakatlığı bulunmayan Mehmet Ekici'nin ise Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tercihiyle 21 kişilik maç kadrosunda yer almadığı gelen haberler arasında.

FİNAL MAÇI ATV'DE

Diyarbakır Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçı Atv'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.