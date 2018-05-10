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Son dakika: ve final maçında yok!

'da bu akşam oynanacak Akhisarspor - final maçı öncesi sarı lacivertli takımdan son dakika haberleri geldi.

Giriş Tarihi: 10.5.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 17:49
Son dakika: Nabil Dirar ve Mehmet Ekici final maçında yok!

'nin bu akşam Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynayacağı final maçı öncesi Nabil Dirar'dan kötü haber geldi. Daha önceden sakatlığı bulunan ancak durumu belirsiz olan Dirar'ın ağrılarının nüksettiği ve kadrodan çıkartıldığı öğrenildi. Faslı futbolcunun yerine 'un ilk 11'de oynaması bekleniyor.

MEHMET EKİCİ DE YOK!

Sakatlığı bulunmayan Mehmet Ekici'nin ise Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tercihiyle 21 kişilik maç kadrosunda yer almadığı gelen haberler arasında.

FİNAL MAÇI ATV'DE

Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe maçı Atv'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Diyarbakır, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazır

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Son dakika: Nabil Dirar ve Mehmet Ekici final maçında yok!
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