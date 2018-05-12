Beşiktaş'ta Quaresma şoku!

Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesi 2 oyuncu daha kadroya alınmadı.

Sakatlıkları bulunan Pepe, Caner, Negredo ve Atiba'nın yanı sıra cezalı olan Dusko Tosic ve hafta içi sakatlanan Adriano ve Quaresma da kadroya dahil edilmedi.

Ankara kafilesinde şu oyuncular yer aldı;

"Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan G., Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan T., Babel, Mustafa, Larin, Love"

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın yarınki maça şu 11'le çıkması bekleniyor;

"Fabricio, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love"