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'ta şoku!

, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, Portekizli yıldız 'nın kadroya alınmadığı öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 17:15 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 17:18
Beşiktaş'ta Quaresma şoku!

'ın Osmanlıspor ile oynayacağı maç öncesi 2 oyuncu daha kadroya alınmadı.

Sakatlıkları bulunan Pepe, Caner, Negredo ve Atiba'nın yanı sıra cezalı olan Dusko Tosic ve hafta içi sakatlanan Adriano ve da kadroya dahil edilmedi.

Ankara kafilesinde şu oyuncular yer aldı;

"Fabricio, Tolga, Utku, Vida, Fatih, Gökhan G., Alpay, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Lens, Gökhan T., Babel, Mustafa, Larin, Love"

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın yarınki maça şu 11'le çıkması bekleniyor;

"Fabricio, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Necip, Oğuzhan, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Love"

Ryan Babel için müthiş teklif!

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Beşiktaş'ta Quaresma şoku!
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