Bursaspor - Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma iddiasını yitiren Trabzonspor, yarın deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla Avrupa yolu kapanan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında ligde 5. sıradaki yerini korumanın mücadelesini verecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yönetecek. Bursaspor - Trabzonspor maçı beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak.

9 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Bursaspor maçı öncesi 9 eksik bulunuyor.

Kart cezalısı Kucka, Hubocan ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra sakatlıkları süren Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Castillo, Uğur Demirok, Burak Yılmaz ve Rodallega bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Bursaspor karşısında kadroda zorunlu değişiklikler yapacak.

Karadeniz ekibinin Bursaspor karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Mustafa Akbaş, Durica, Novak, Onazi, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür, Sosa, Yusuf Yazıcı ve N'Doye 11'i ile çıkması bekleniyor.