İlhan Cavcav Sezonu'nda Gençlerbirliği hüsranı yaşadı

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın "evladım" dediği Gençlerbirliği, oğlu Murat Cavcav'ın başkanlık yaptığı İlhan Cavcav Sezonu'nda Spor Toto Süper Lig'den düştü.

Kırmızı-siyahlı takım, sezonun bitimine bir hafta kala deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak Kardemir Karabükspor'dan sonra lige veda eden ikinci ekip oldu.

Ligde şu ana kadar hanesine yazdırdığı 30 puanın 12'sini Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan alan, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalamasına karşın deplasmanda sadece 1 maç kazanabilen kırmızı-siyahlılar, 29 yıldır kesintisiz yer aldığı Süper Lig'e veda etti.

İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığına seçilen Murat Cavcav da babasının isminin verildiği sezonda takımı Süper Lig'de tutamamanın üzüntüsünü yaşadı.

ÜMİT ÖZAT İLE 3 DÖNEMDE 24 TRANSFER

Gençlerbirliği, aynı sezonda 2 kez göreve getirilen teknik direktör Ümit Özat'ın 3 transfer döneminde yaptığı 24 transfere rağmen istediği başarılı performansı bir türlü yakalayamadı.

İlhan Cavcav'ın 22 Ocak 2017'de hayatını kaybetmesinin ardından yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen oğlu Murat Cavcav, 2016-2017 sezonunu tamamladığı Özat ile İlhan Cavcav Sezonu'nda da devam etme kararı aldı.

Özat yönetiminde 2016-2017 sezonunu 8. sırada tamamlayarak rahat bir lig geçiren kırmızı-siyahlılar, merhum onursal başkanının adının verildiği 2017-2018 sezonuna ise kötü başladı.

BAKKAL'A "HAYIR", ÖZAT'A "EVET"

Kadro planlamasını yapan ve sezon başında takımı lige hazırlayan Ümit Özat ile 3. haftanın ardından yollarını ayıran Ankara ekibi, Mesut Bakkal ile anlaştı.

Tecrübeli teknik adamın transfer istemesine karşın takviye yapmayan Murat Cavcav başkanlığındaki yönetim, Mesut Bakkal ile 9 maç sonunda devam etmeyerek yeniden Özat'ı takımın başına getirdi.

Murat Cavcav aynı sezonda 2. kez takımı Özat'a emanet etmesine dair "Hocamızı gönderdik ama hata yaptık. Takımı o kurdu ve futbolcuları tanıyor. Ümit hocayı tekrar getirdiğim için kendimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Takımı 1 puanla teslim alan Mesut Bakkal'ın döneminde hanesine 7 puan yazdıran Gençlerbirliği, Özat yönetiminde 7 puan daha toplayarak sezonun ilk devresini 14 puanla 17. sırada tamamladı.

Sezonun ikinci yarısıAntalyalyaspor'dan Aydın Karabulut, Bursaspor'dan Deniz Yılmaz, Fransa takımlarından Montpellier'den Staphane Sessegnon ve Saint-Etienne'den Florentin Pogba'yı renklerine bağlayarak başlayan kırmızı-siyahlılar, yapılan bu takviyelere rağmen düşme hattından uzaklaşmayı bir türlü başaramadı.

ÖZAT'IN PUAN ÖNGÖRÜSÜ TUTMADI

Gençlerbirliği'nde ikinci kez göreve gelmesinin ardından iddialı açıklamalarda bulunan Ümit Özat, belirlediği puan hedefinin çok uzağında kaldı.

Yaptığı transferleri her açıklamasında savunan ve oyuncularını iyi tanıdığını belirten Özat, kırmızı-siyahlı takımın da İlhan Cavcav Sezonu'nu 41-43 puan arasında puan toplayarak tamamlayacağını iddia etti.

Taraftar ve basın mensuplarıyla yaşadığı polemiklerin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen Ümit Özat'ın sezonun son haftalarına girilirken basına antrenman yasağı getirmesi de kötü gidişe çare olmadı.

Sezonun 32. haftasında başkentteki Antalyaspor yenilgisi sonrası "Evime gidiyorum." açıklaması yapmasına karşın iki yardımcı antrenörüyle yollarını ayıran ancak kendisi devam eden Özat, bugün oynanan Kasımpaşa maçında da sahada yer aldı.

İstanbul ekibine 3-1 yenilerek bitime bir hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Gençlerbirliği, 29 yıldır aralıksız mücadele ettiği Süper Lig'e onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda veda etti.

Duayen başkanı İlhan Cavcav'ın koltuğuna oğlunun oturması, aynı sezonda aynı teknik direktörle ikinci kez anlaşılması ve çok sayıda yapılan transferlerin kalitesi, futbol kamuoyu tarafından tartışıldığı sezonun sonunda başkent ekibinin Süper Lig macerası da sona erdi.

İlhan Cavcav yönetiminde uzun yıllar Süper Lig'de mücadele eden, 2003-2004'te Avrupa'da sahne alan Gençlerbirliği, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.