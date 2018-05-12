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: Böyle vurdumduymazlık olmaz

'in 33. haftasında Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetle ligden düşen 'nde teknik direktör maç sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ilk yarısında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ahmet Oğuz'a tepki gösteren Özat, "35. dakikada kart gören Ahmet, ikinci sarı kartı görerek çıktı. Böyle vurdumduymazlık olmaz." dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 19:09 Güncelleme Tarihi: 12.5.2018 19:20
Ümit Özat: Böyle vurdumduymazlık olmaz

'in 33. haftasında Kasımpaşa evinde 'ni 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü , Kasımpaşayı tebrik ederek, "30 yıl sonra ilk defa küme düştük. Hatalardan ders çıkarmak lazım. Gerek teknik ekip gerek oyuncular ders çıkarmalıyız. 8 puanlı bir takımın 10 maçlık seriyle tutmakta başarıydı. Muhalefet ve saldırıya verilen mücadele az değildi. Hırsızlık yapmadık çalıştık. Özür dilenecek bir durum yok. Bu sene küme düştük. Çok değil Başakşehir küme düştü şimdi şampiyonluğa oynuyor. Çok futbolcu odaklı konuşmayan birisiyim ve arkasından da konuşmam" dedi.

"BÖYLE VURDUMDUYMAZLIK OLMAZ"

Geçen hafta Pogba'nın oyundan çıkması ve ardından yaşananlar ile ilgili olarak ise Özat, "Doğru olmadığını söyledim. O gün Pogba'nın üstüne koşanlar Ahmet'in de üstüne koşsunlar. 35. dakikada kart gören Ahmet, ikinci sarı kartı görerek çıktı. Böyle vurdumduymazlık olmaz. İnşallah hepsinin vicdanı rahattır. Oyuncularımın birçoğuna teşekkür ediyorum. Bu kulübü parçalamaya çalışıyorlar. Bütün amaç kulübü ele geçirmek demiştim. Geçen sene 8. olunca göze batmadı. İnce bir çizginin üzerindeyiz. Kulüpte hatalarından ders çıkarmalı. Bu kulüp Cavcav ailesinin kulübü. Gönlüm kalbim her zaman bu kulüpten yana. Onlardan istirhamım kulübü ele geçirmek isteyenlerle değil bağlı olanlarla devam etmeliler. Zaman her şeyin ilacı. Hayat devam ediyor. Namusumuzla çalıştık" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYE KALKAN BİZ OLDUK"

Geçen hafta bıraktığını belirten Ümit Özat, "Başkan 2 maç kaldı devam ediyorsun dedi. Kaçıp gidecek bir durum yok. Yorulduk ve yıprandık. Oğlum 4 hafta önce mesaj attı 14 haftadır görmüyorsun bizi. Senin kendine getirdiğin hale bak diye mesaj attı. Her şeye kalkan biz olduk. Bu kulüp için her şeyi yaparım. Burada olsam da olmasam da. Lig bitti biraz dinlenmek çocuklarıma vakit ayırmak istiyorum. Ondan sonra hayırlısı" şeklinde konuştu.

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