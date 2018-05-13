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Mancini'den 'e veda

ekibi , n teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 15:26
Mancini'den Zenit'e veda

Kulüpten yapılan açıklamada, Mancini'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmesine karar verildiği bildirildi. Anlaşmanın yarından itibaren geçerli olacağının belirtildiği açıklamada, n teknik adama tazminat ödenmeyeceği ifade edildi.

Ülkesinde Fiorentina, Lazio, Inter, İngiltere'de Manchester City ve Türkiye'de Galatasaray'ı çalıştıran 53 yaşındaki Mancini, geçen yıl 'in başına geçmişti.

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için adı geçen Mancini ile bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Zenit, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamadı.

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Mancini'den Zenit'e veda
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