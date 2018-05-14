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Galatasaray'da oy pusulalarının renk seçimi yapıldı

Galatasaray'da 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan seçimli olağan genel kurulda başkan adaylarının kullanacağı oy pusulalarının renk seçimi yapıldı. Kura çekimi sonucunda 'e gri, 'e sarı, Ozan Korkut'a kırmızı, 'na da mor renkli oy pusulası çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 19:15
Galatasaray'da oy pusulalarının renk seçimi yapıldı

Galatasaray Kulübünde 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimli olağan genel kurulda başkan adaylarının kullanacağı oy pusulalarının renk seçimi yapıldı.

Türk Telekom Stadı'nda divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetiminde gerçekleştirilen renk seçimi toplantısında başkan adaylarından Ozan Korkut hazır bulunurken, diğer adaylar , ve 'nun temsilcileri yer aldı.

Kura çekimi sonucunda Mustafa Cengiz'e gri, Dursun Özbek'e sarı, Ozan Korkut'a kırmızı, Ali Fatinoğlu'na da mor renkli oy pusulası çıktı.

Olağan seçimli genel kurul prosedürleri çerçevesinde ilk olarak 4 Mayıs'ta başkan adayları listelerini divan kuruluna teslim ederken, renk seçimiyle ikinci adım da tamamlanmış oldu. Kulüp divan kurulu, belirlenen renklere göre başkan adaylarının oy pusulalarını bastırarak, seçimde genel kurul üyelerinin kullanımı için hazırlayacak.

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Galatasaray'da oy pusulalarının renk seçimi yapıldı
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