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yarı finalde

, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup play-off çeyrek final mücadelesinde 1-1'in rövanşında 'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2018 18:44
Sakaryaspor yarı finalde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup play-off çeyrek final mücadelesinde , 1-1'in rövanşında 'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

11'inci dakikada sağdan Ramazan'ın ortasında kale yakınından Beykan'ın kafa şutunu kaleci Ali önledi.

33'üncü dakikada Oğulcan'ın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Hüseyin'in ortası kalecide kaldı.

34'üncü dakikada David Deniz'in ceza alanı dışından sert şutu üstten dışarı gitti.

35'inci dakikada sağdan Ramazan'ın ortasında ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Beykan'ın şutu farkı şekilde auta gitti.

İLK YARI

51'inci dakikada sağdan Ramazan'ın ortasında Beykan'ın kafa şutu yandan dışarı gitti.

58'inci dakikada Karahan'ın soldan ortasında Ferhat'ın sert şutu yandan dışarı gitti.

85'inci dakikada spor gole çok yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Erhan, kendi pozisyonunu yarattı. Boş alanda topu sürerek ceza alanı içine giren Erhan, topu uygun pozisyonda üsten dışarı gönderdi.

88'inci dakikada Bandırmaspor ceza alanında oluşan karombolde Batuhan takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

90+6'ncı Sakaryaspor farkı 2'ye yükseltti. Bandırmaspor'un risk aldığı dakikalarda kaleci Ercüment'in pasıyla rakip yarı alanda topla buluşan Batuhan ceza sahasına girer girmez yaptığı plase vuruşla karşılaşmadaki 2'nci golünü kaydetti: 0-2.

Karşılaşma Sakaryaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Özgüç Türkalp(xx), Engin Erdem(xx), Utku Tunavelioğlu(xx)
BANDIRMASPOR: Ali (xxx), Oğulcan (xx), Birhan (xxx), David Deniz (xx), Özgür (xx), Erhan (xx), Berkay (xx), Hüseyin (xx), Oğuzhan (xxx), Bahri (xx), Mertcan (xx) (Dk 80 Mehmet Gülmez xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (xx) - Serdar(xx) (Dk.80 Tevfik xx), Ramazan(xxx)(Dk. 59 Batuhan (xxxx), Beykan(xx), Ferhat(xx), Cenk(xx), Karahan(xx), Talha(xxx) Mahir(xx) (Dk.64 Cem xx), Tufan(xx), Burak(xx)
GOLLER: Dk. 88 ve Dk. 90+6 Batuhan (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Birhan, Erhan, Özgür, Ali (Bandırmaspor) - Tufan, Karahan, Beykan, Mahir, Ferhat (Sakaryaspor)

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