Teşhis var, doktor yok!

Akhisarspor karşısında kritik top kayıplarıyla dikkat çeken ve ağlarında bu nedenle bir de gol yiyerek kupaya veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'de ise gole sebebiyet veren 12 hata yaptı ve şampiyonluk yarışında avantajını kaybetti. Aykut Kocaman yapılan hatalar sonrası yaptığı açıklamasında kaygıları yenemediklerinden bahsetmesi sonrası, futbolcularda olan bu kaygının nedenlerini Spor Psikologları Derneği Başkanı Prof.Dr.Turgay Biçer'e sorduk.

Senede 300 bin TL'ye mâl olan bir spor psikoloğu ile sorunların önüne geçilebileceğini söyleyen Turgay Biçer'e göre Kocaman yarayı görüyor, teşhisi koyuyor ama tedavi için doktora başvurmuyor. İşte Biçer'in SABAH'a yaptığı açıklamaları:

SORUNU TESPİT ETMESİ ÖNEMLİ

Bir takımın kaygıları çok yüksekse ve bu kaygılar yönetilemiyorsa sonuçları da kötü olacaktır. Bu sorunun antrenör tarafından tespit edilmesi kıymetli ama bu durumda ne yaptığı da çok önemlidir. Aykut Kocaman teknik ve taktikte sorun olduğunu söylemiyor. Sorun olarak oyuncuların kaygılarından yani psikolojisinden bahsediyor. Oyuncular bu sezon psikolojik antrenman yapmadıkları için bu tarafları güçlenmemiş. Bu da bir yaranın olduğunu, teşhisin konduğunu ama bir doktora başvurulmadığını gösteriyor. Fiziksel gelişimi yönetmek kadar, kaygı yönetimi de üst seviyede bir beceridir.

BİR UZMANIN MALİYETİ YILDA 300 BİN TL

Fenerbahçe'de bu sorunu aşacak uzmanlar olmadığından kaygı ve duygu yönetiminde sorunlar çıkmakta, bunun sonucunda da yapılan hatalar büyük kayıplara neden olmakta. Üstelik bu uzmanların yıllık maliyeti ise yılda yaklaşık 300 bin TL. Yani bir galibiyetten elde edilen puan priminin neredeyse 7'de 1'i olarak da ifade edilebilir. Bu kişilerle anlaşılsa Fenerbahçe'nin kaygı düzeyi kontrol altına alınacaktır ve yapılan hata sayısı düşecektir. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Üst düzey sporlarda kabul edilen bir gerçek de şudur: Oyunun yüzde 50'si psikoloji, yüzde 50'si fizyolojidir. Bu bazen yüzde 75'e çıkar. Fiziksel beceriler ön planda ama kazanmaya götüren faktör takımın psikolojik noktasıdır.

ŞAMPİYONLUK KAÇARSA SEBEBİ BUDUR

Türkiye'de teknik adamdan beklenen şeyin sadece teknik yeterliliğin sağlanması olmamalıdır. Bu önemlidir ama bu sorunu gerekli kişilerle çalışarak çözecek, önemli adımlar atacak kişi teknik direktördür. Nasıl Fenerbahçe'de kondisyonerler, performans antrenörleri varsa, bir psikolojik performans antrenörünün de olması gerekli. Bu büyük eksikliktir ve bu sene şampiyonluk kaçarsa, bunun baş sebeplerinden biri bunun eksikliğidir.

MANGAL YAPMAK, MOTİVASYON DEĞİLDİR

Destek almayan bir sporcunun tek başına ülkede olan baskıyı kaldırması mümkün değil. Oyuncular yıpranıyor zaman içinde. Avrupa'ya göre taraftar baskısının, camia baskınısın çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Oyuncuya destek sağlanmazsa tükenmişlik sendromuna girerler, vurgun yerler. Teknik adamlar motivasyonu konuşmak olarak, mangal yapmak, prim vermek olarak algılıyor. Motivasyon ile moral vermek farklı şeylerdir.

