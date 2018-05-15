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'nin 7 golü her şeyi değiştirdi! Şampiyonluk senaryoları...

'nin Karabükspor'u 7-0 mağlup etmesiyle ligde hesaplar karıştı. , Göztepe'den 1 puan alırsa şampiyon olacak. Peki ya yenilir ve rakipleri kazanırsa? İşler o zaman karışıyor. İşte olası senaryolar...

Giriş Tarihi: 15.5.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 09:58
Fenerbahçe'nin 7 golü her şeyi değiştirdi! Şampiyonluk senaryoları...

SENARYO 1: GALATASARAY YENİLİR, BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE KAZANIRSA

Bu durumda sezon sonunda üç takım da 72 puana sahip olacaklar ve şampiyonu üçlü averaj belirleyecek.

Bu sezon iki takıma karşı oynadığı maçlardan 6 puan çıkaran , bu maçlardan 5'er puan çıkaran ve 'nin önünde yer alıyor ve böylelikle Süper Lig şampiyonluğuna uzanıyor.

Bu senaryoda ikinci sırayı Fenerbahçe alıyor. Fener ile Galatasaray arasındaki ikili averajda puan ve gol averajı eşit. İki maç da 0-0 bitti. Dolayısıyla genel averaja bakılacak. Karabükspor deplasmanında aldığı farklı galibiyetle genel averaj farkını kapatan sarı lacivertli ekip, böylece Galatasaray'ın önünde yer alacak.

Galatasaray, Göztepe'ye kaybeder, Başakşehir ve Fenerbahçe de son maçlarını kazanırsa, Fatih Terim'in ekibi Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayacak.

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Fenerbahçe'nin 7 golü her şeyi değiştirdi! Şampiyonluk senaryoları...
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